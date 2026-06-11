勝利投手なら5連勝…規定投球回再到達まで1アウト足りず

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げ、3点目を失ったところで7勝目の権利を持って降板。被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容だった。

相手先発ジョーンズと対戦した第1打席ではスライダーに空振り三振。初回のマウンドでは先頭ホルウィッツに三塁後方へのポテンヒット、続くラウを四球で歩かせたが、得点は与えなかった。

2回2死一塁の第2打席では左翼への大飛球を放ったが、左翼手レイノルズのホームランキャッチに阻まれた。30球団の本拠地の中では25球場で本塁打になる打球だったが、12号は幻となった。

4回には2死からコーリハンに特大ソロを許して失点。直後にはマンガムに二塁打を浴びたが、トリオロを三振に仕留めた。5回2死の第3打席では2番手ムジンスキの前に空振り三振だった。

中盤からは前回に続いて中指から出血。舐めるなど気にする仕草もあったが、5回は3者凡退、6回は先頭オハーンに右前打を許すも、内野ゴロと併殺で無失点に抑えるなど、快投を続けた。

投げ切れば規定投球回に再到達する7回のマウンドでは、無死一、二塁のピンチを背負い、そこから2者連続三振を奪ったものの、ラウに右翼線への2点適時二塁打を浴びた。ここでロバーツ監督が降板を告げた。

3失点を喫するのは今季初。防御率は1.06となった。

前回3日（同4日）のダイヤモンドバックス戦では6回を投げて2安打無失点の好投。4戦4勝で6勝目を挙げていた。（Full-Count編集部）