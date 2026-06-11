IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【狙い目だ】コスパ良好の8.4インチタブレット「iPlay 80 mini Pro」をレビューします。お待たせしました！」と題した動画を公開した。動画では、ALLDOCUBE製の8.4インチAndroidタブレット「iPlay 80 mini Pro」を取り上げ、その性能や使い勝手を多角的に検証している。 戸田氏はまず、本体のサイズ感と重量に注目。8