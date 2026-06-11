不動産系YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【まさに要塞】アメリカの投資銀行が購入した物件が”空室だらけ”だったのでリアルを調査してみた。」と題した動画を公開した。動画では、世界的投資銀行であるゴールドマン・サックスが購入したという福岡市東区の珍しい円柱状マンションを内見し、そのリアルな実態に迫っている。 調査に向かったのは、アイランドシティにそびえ立つ独特な丸みを帯びた外観の物