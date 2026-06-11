脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「最適化されていない人生でも、自信を持って生きよう！」を公開した。動画では、昨今の「コスパ・タイパ」を重視する風潮に対し、「個性」と「最適化」の関係性について独自の視点から持論を展開している。 茂木氏は冒頭から「個性ってすごく大事だと思う」と切り出し、絵や字の「上手い・下手」を例に挙げて説明を始めた。プロの世界で評価される「上手い絵」は、技術が磨