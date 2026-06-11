フランスギャロは6月10日、現地8月16日にドーヴィル競馬場で行われるG1・ジャックルマロワ賞（芝1600m・賞金100万ユーロ）の登録馬を発表した。欧州屈指のマイルG1として知られる同レースには、イギリス12頭、フランス9頭、アイルランド9頭、日本4頭の計34頭が登録。日本からはヴィクトリアマイルを制したエンブロイダリー、安田記念でG1初制覇を飾ったシックスペンス、昨年の同レースで5着に健闘したゴートゥファースト、UAE