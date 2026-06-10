【DMM通販：10月～12月再販プラモデル 通常・抽選販売】 販売開始：6月11日15時～ DMM通販は、BANDAI SPIRITSの10月から12月再販予定プラモデルを対象にした通常・抽選販売を6月11日15時より実施することを発表した。 今回の抽選販売には、「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」「HG 1/144 デストロイガンダム」「MGSD クシャトリヤ」「HG 1/144