SUPER BEAVERが、6月24日リリースのアルバム『人生』より、初回生産限定盤に収録される日本武道館公演のライブ映像から「燦然」を公開した。今回公開されたのは、2026年4月1日にバンドの22年目のスタートとして開催された、日本武道館公演の模様が楽しめる映像だという。「燦然」は『新劇場版銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌で、新曲ながらライブではすでに大きな盛り上がりを見せており、SUPER BEAVERの新たなライブアンセムになって