YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【英国経済】ロンドン住宅価格17年ぶりの大幅下落！ウェストミンスターは▲12.6％下落！まだまだ下がれー！」を公開した。動画では、ロンドンの住宅価格が17年ぶりに大幅下落した背景と、それが一般市民に歓迎されている理由について解説している。 モハP氏はまず、今年2月までの1年間でロンドンの住宅価格が前年比3.3%下落したというデータを紹