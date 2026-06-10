10代の息子を監禁した疑いで、46歳の父親や「神のお告げの取次者」を名乗る男ら男女7人が逮捕されました。逮捕されたのは、横浜市の会社員・村上有容疑者（46）と、奈良県大和高田市の会社役員・辰己勝容疑者（46）ら男女7人で、先月、辰己容疑者の10代の息子を、長女の辰己桜容疑者（23）の自宅に監禁した疑いが持たれています。警察によりますと、容疑者らはこの息子を下着姿にして取り囲み、「逃げてもまたすぐ捕まるからな」な