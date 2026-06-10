去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる報道をめぐり、高市総理は、公設秘書と動画作成者のやり取りとされる音声について、秘書に確認したところ本人の声か「似ているように思うが確信は持てない」と言われたと明らかにしました。中道改革連合西村智奈美 衆院議員「週刊文春に掲載され、現在無料公開されている音声記録につきまして、発言者が総理の公設第1秘書であ