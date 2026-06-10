クマの目撃情報が相次いでいた栃木県宇都宮市では9日、クマ1頭が捕獲されて以降、新たな目撃情報は入っていません。休校が続いていた宇都宮市立の小中学校はあす再開されることになりました。宇都宮市の住宅の敷地内では9日午後、体長およそ1メートルのオスの成獣のツキノワグマ1頭が捕獲されました。市内では先週土曜日からクマの目撃情報が相次いでいましたが、1頭の捕獲のあと、10日朝までに新たな目撃情報は入っていないという