「地域のヒーロー」とも言われる消防団員ですが、「実質的にタダ働き」なのではという投稿が話題になりました。X（旧Twitter）では「消防団の年間報酬4万2000円が、そのまま会費として徴収された」というコメントがあり、「やりがい搾取」「ピンハネでは？」「飲み会に使われるやつ」など多くの反響が寄せられています。 消防団は、災害時や火災時に地域を支える重要な存在です。しかし、会社員や子育て世帯が