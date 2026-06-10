「走りのエコカー」が次の進化へトヨタ「プリウス」は1997年12月、「21世紀に間に合いました」というキャッチコピーとともに、世界初の量産HEV（ハイブリッドカー）として誕生しました。ガソリン車と同等の使い勝手を保ちながら燃費を約2倍に高め、CO2排出量を半減させたその革新性は、自動車産業そのものの歴史を変えるものでした。【動画】超カッコいい！ これがトヨタの5代目「プリウス」開発者の声です！ 動画で見る（30枚