参戦認可から4年…「群馬ワールドウイングス」が全国予選で県4強入りジュニア世代の野球人口が激減する一方で、個人向けの野球塾や野球スクールが全国的に増えている。NPB12球団も大半が、いまでは小学生向けの通年スクールを開いており、元祖の「ジャイアンツアカデミー」は開校20年の節目。そして同アカデミーの系譜を汲む学童チームが、新たなパイオニアとして注目され始めている。「小学生の甲子園」とも称される、全日本学