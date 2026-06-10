元交際相手の男子高校生に因縁をつけて暴行し重傷を負わせたうえ、「15万円用意しろ」と脅し取ろうとした疑いで少女ら5人が逮捕されました。当時高校2年生の少女や少年ら5人は2026年1月、東京・八王子市で、少女の交際相手だった男子高校生の顔を殴るなどして重傷を負わせたうえ、「15万円、親とか友達に借りてでも用意しろ」と脅し取ろうとした疑いが持たれています。少女は男子高校生に「妹の足を触った」と因縁をつけ、「現金払