アパホテルは、「アパホテル〈小山駅前〉」（仮称）を2027年夏に開業する。建物は地上10階建て、客室は187室を設ける。設計はアパグループが担当し、「新都市型ホテル」コンセプトの最新仕様を採用する計画で、栃木県でのアパホテルは、宇都宮駅前に続く2軒目となる。運営はフランチャイズ契約を結んだひと・コミュニケーションズが担い、同社が運営するアパホテルは、北関東を中心に7軒にまで拡大することを計画している。アクセ