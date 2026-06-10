ファミレスチェーン「サイゼリヤ」は国内外で1600店舗以上を展開し、日本で一番有名なイタリア料理ともいえる。なぜ安さにこだわりながら、業績を拡大できるのか。日本人投資家の阿部修平さんは「創業者の正垣泰彦さんがもともと理系の研究者だったことが大きい」という。Forbes JAPAN編集長藤吉雅春さんとの対談をお届けする――。※本稿は、阿部修平、藤吉雅春『コンパウンドグロース投資 世界を牽引する日本の新時代』（リンク