専門メディアのモリヤマ氏が一部ファンの批判に反論した大谷翔平投手が2017年にメジャー挑戦した際の獲得プレゼンが、思わぬ形で脚光を浴びている。別の日本人選手の移籍に伴う一部の批判に対し、米メディアが当時のドジャースの姿勢を引き合いに出して反論。リスクを承知で二刀流の逸材を追い求めたアンドリュー・フリードマン編成本部長の言葉が、改めて評価されている。発端となったのは、専門メディア「Dodgers Digest」で