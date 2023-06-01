2Aで4度目のリハビリ登板予定も…メッツの千賀滉大投手は9日（日本時間10日）、予定されていた2Aビンガムトンでの先発登板を見送ることになったと、複数の米メディアが報じた。球団によると右ひじの尺骨神経の炎症が影響だという。千賀は4月28日（同29日）に腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってリハビリ登板を続けていた。3度目の登板となった3日（同4日）の3A戦では5回6安打3失点だった。（Full-Count編集部）