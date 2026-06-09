日本バレーボール協会は9日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第1週、中国ラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。 ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンドの第1週を中国、第2週をフランス、第3週を大阪で戦い、7月末に行われる決勝トーナメント進出をかけて戦う。 大会にエントリーされていた30人のうち、石川祐