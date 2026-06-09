ネーションズリーグ第1週に向けた男子日本代表メンバーが発表！ 関田誠大は選外

日本バレーボール協会は9日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第1週、中国ラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。

ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンドの第1週を中国、第2週をフランス、第3週を大阪で戦い、7月末に行われる決勝トーナメント進出をかけて戦う。

大会にエントリーされていた30人のうち、石川祐希や髙橋藍といった主力も選出。2025年は代表活動を休養していた西田有志も選ばれた一方、セッターの関田誠大は選外となった。

日本は中国ラウンドで、10日（水）21時からウクライナ代表との初戦を迎え、その後12日（金）21時にポーランド代表、13日（土）21時に中国代表、14日（日）21時にスロベニア代表と対戦する。

■男子日本代表 VNL2026予選第1週メンバー（カッコ内は所属チーム）



▼セッター

深津英臣（ウルフドッグス名古屋）

永露元稀（広島サンダーズ）



▼オポジット

西田有志（大阪ブルテオン）

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）



▼アウトサイドヒッター

大塚達宣（ミラノ／イタリア）

髙橋藍（ルブリン／ポーランド）

石川祐希（ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）

甲斐優斗（大阪ブルテオン）



▼ミドルブロッカー

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

山内晶大（大阪ブルテオン）

髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）

エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）



▼リベロ

小川智大（ルブリン／ポーランド）

山本智大（大阪ブルテオン）



※リザーブ

富田将馬（大阪ブルテオン）

西本圭吾（広島サンダーズ）

