ネーションズリーグ第1週に向けた男子日本代表メンバーが発表！ 関田誠大は選外
日本バレーボール協会は9日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第1週、中国ラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。
ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンドの第1週を中国、第2週をフランス、第3週を大阪で戦い、7月末に行われる決勝トーナメント進出をかけて戦う。
大会にエントリーされていた30人のうち、石川祐希や髙橋藍といった主力も選出。2025年は代表活動を休養していた西田有志も選ばれた一方、セッターの関田誠大は選外となった。
日本は中国ラウンドで、10日（水）21時からウクライナ代表との初戦を迎え、その後12日（金）21時にポーランド代表、13日（土）21時に中国代表、14日（日）21時にスロベニア代表と対戦する。
■男子日本代表 VNL2026予選第1週メンバー（カッコ内は所属チーム）
▼セッター
深津英臣（ウルフドッグス名古屋）
永露元稀（広島サンダーズ）
▼オポジット
西田有志（大阪ブルテオン）
宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）
▼アウトサイドヒッター
大塚達宣（ミラノ／イタリア）
髙橋藍（ルブリン／ポーランド）
石川祐希（ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）
甲斐優斗（大阪ブルテオン）
▼ミドルブロッカー
小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）
山内晶大（大阪ブルテオン）
髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）
エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）
▼リベロ
小川智大（ルブリン／ポーランド）
山本智大（大阪ブルテオン）
※リザーブ
富田将馬（大阪ブルテオン）
西本圭吾（広島サンダーズ）