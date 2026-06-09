永作博美（55）が14年ぶりに連ドラに主演した『時すでにおスシ!?』が、6月9日放送で最終回を迎える。【写真】「丸山くん最高」SUPER EIGHT・丸山隆平とのツーショットを公開した永作博美永作博美のベビーフェイス上白石萌音の『恋はつづくよどこまでも』や夏帆の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など若手女優主演でヒット作を多数生み出してきたTBSの火曜ドラマ枠に、50代の永作が主演するのは極めて異例のこと。自身も公式イ