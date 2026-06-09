メイプル超合金・カズレーザーの“マンジャロ”をめぐる発言が話題だ。6月7日放送の『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）で、マンジャロの違法販売問題が取り上げられた。本来は2型糖尿病の治療薬であるマンジャロ。だが近年は“やせ薬”として人気が過熱し、違法販売まで横行している。今月2日には大阪府警が男女3人を書類送検。ダイエット目的で推奨し、マンジャロサービスのアンバサダーを務めて炎上したキャバクラ嬢・ゆいぴ