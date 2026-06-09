宮古島来間リゾート シーウッドホテルは、大型天体望遠鏡を設置した天文台とLEDドームプラネタリウムを併設する日本初の施設「MIYAKO GALAXY-DOME（みやこギャラクシードーム）」を6月1日にオープンした。国内には名古屋と横浜を含めた3か所しかないLEDドームプラネタリウムで、大型天体望遠鏡を設置した天文台を併設する施設は国内で初めて。直径7.5メートルの内部には1,920枚の曲面のLEDパネルが貼られ、パネル裏のスピーカーか