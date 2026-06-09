東京国際空港ターミナルは、羽田空港第3ターミナルに隣接するP5駐車場8階に配車アプリ専用乗り場を新設し、6月9日から供用を開始した。Uber、GO、DiDiの3つのアプリが対応を開始した。各社配車アプリが共同で利用できる専用乗り場が第3ターミナルに設置されるのは今回が初めて。専用乗り場は8階に位置し、第3ターミナル到着口から徒歩約5分。乗り場の新設は、訪日外国人旅行者の急増と配車アプリ利用の拡大を背景に、空港周辺道路