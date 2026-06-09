最新市場価値が発表

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が11日（日本時間12日）に迫る中、日本代表メンバーに選ばれたMF鈴木唯人（フライブルク）の市場価値に反響が広がっている。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が最新値を発表。日本代表主力を超える額に、「凄かったんや」「バレてしまう」といった声があがった。

「トランスファーマルクト」が発表した日本人選手の最新市場価値。鈴木は、5月末の発表で4000万ユーロ（約74億円）となりトップに立った佐野海舟（マインツ）に続く2位に入った。3月の時点では1800万ユーロ（約33億円）だった市場価値は、現在、キャリアハイの2400万ユーロ（約44億円）に上昇。今回のランキングでは三笘薫が2200万ユーロ（約40億円）、久保建英が2000万ユーロ（約37億円）と数字を落とす中で、2人を抜き去った。

デンマーク1部ブレンビーIFで大活躍を見せ、今季から加入したドイツ1部フライブルクでは、25試合に出場して、4ゴール2アシストを記録。UEFAヨーロッパリーグ準優勝など躍進を見せたチームの一員として奮闘した。日本代表ではここまで6試合に出場。1-0で歴史的勝利を果たした3月のイングランド戦にも出場した24歳に、X上のファンも期待の声をあげている。

「鈴木唯人ってそんな凄かったんや」

「たしかに五大所属選手で欧州公式戦最多G/Aだもんな 実績通りかって感じ」

「これが世界の評価なんよな」

「ゆいとん第2位 素敵」

「ぜひW杯の舞台大活躍して、市場価値爆上げしてほしい」

「鈴木唯人 マジでどうなってんの？」

「唯人が薫より高いのビックリ！！」

「俺たちの唯人がバレてしまう（）」

シーズン終盤には相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。それでもW杯メンバーに滑り込み、コンディションを上げてきた鈴木の本大会での活躍にも注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）