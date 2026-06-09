日本エイサーは6月5日、14インチノートPC「Acer Swift Air 14」シリーズから「SFA14-51M-N56Y」「SFA14-51M-N76Y」を、Amazon.co.jpと公式オンラインストアで発売した。公式オンラインストア価格は、SFA14-51M-N56Yが15万9800円、SFA14-51M-N76Yが19万9800円。●ボディーにマグネシウムアルミ合金を採用 有機ELディスプレーで表示もきれい新製品は、14インチのWUXGA（1920×1200）OLEDディスプレーを搭載し、本体質量約980gを