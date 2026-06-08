YouTuberの懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「その内容を見極めて問題点を指摘します！」と題した動画を公開した。動画内では、SNSを中心に炎上している「マンジャロ騒動」を取り上げ、インフルエンサーのゆいぴす氏や運営に関わる実業家の溝口勇児氏の対応を厳しく批判し、医療分野におけるインフルエンサーマーケティングの危うさに警鐘を鳴らした。 事の発端は、インフルエンサーのゆいぴす氏