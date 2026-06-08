株式会社うるるの100%子会社である株式会社うるるBPOは、100名以上の規模の会社に所属するビジネスパーソン1,201名を対象に「生成AI導入後の利用実態と課題に関する調査」を実施した。その内容を一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 生成AIの導入・利用が推奨されている層（1,029名）のうち「日常的に利用している」のは64.3%にとどまる 主要はAIツールが拮抗、トップは「Ch