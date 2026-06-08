コメンテーター、AIエンジニア、BeatBoxerなど多方面で活躍するTOMOKINこと友金良太さんが、テレビ番組への出演依頼を名乗る不審な連絡を受けていたことを、自身のXおよびYouTubeチャンネルで明かし、大きな波紋を呼んでいます。一見するとメディア出演のオファーに見える内容でしたが、やり取りの中では強引な返信の催促や不可解な高額請求、さらには今後の活動への影響を示唆するような圧力もあったといいます。発信者であれ