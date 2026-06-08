この記事をまとめると ■初心者マークのクルマへの幅寄せや無理な割り込みは違反行為となる ■もしも違反した場合は反則金6000円・違反点数1点となる ■初心者マークは免許取得1年以上でも付けることができる 初心者マークのついたクルマには広く優しい心で接しよう 新緑の眩しいこの季節。路上にも新緑＝若葉マーク（初心運転者標識）を貼ったクルマを多く見かけるようになった。ご存じのとおり、この若葉マークあるいは初心者