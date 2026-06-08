6月7日、なにわ男子・長尾謙杜と、元E-girls稲垣莉生の熱愛を『文春オンライン』が報じた。2年半ぶり2度めとなる長尾の熱愛に、愕然とする人々の声が寄せられている。「報道によると、5月31日には、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦したのち、都内の高級マンションで合流、タクシーに乗り込んで飲食店やバーをはしごする様子が同誌に目撃されました。稲垣さんは、E-girls卒業後はインフルエンサ