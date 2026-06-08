6月7日、なにわ男子・長尾謙杜と、元E-girls稲垣莉生の熱愛を『文春オンライン』が報じた。2年半ぶり2度めとなる長尾の熱愛に、愕然とする人々の声が寄せられている。

「報道によると、5月31日には、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦したのち、都内の高級マンションで合流、タクシーに乗り込んで飲食店やバーをはしごする様子が同誌に目撃されました。

稲垣さんは、E-girls卒業後はインフルエンサーとして活動。Instagram、YouTubeともに20万人以上のフォロワーを抱えており、ファッションやメイクの発信に加え、アパレルブランドのディレクターも務めるなど、多方面で活躍しています」（芸能担当記者）

長尾といえば、2023年9月、衝撃的な熱愛報道が飛び出していた。当時、事務所の先輩であったKis-My-Ft2・千賀健永と、元セクシー女優・三上悠亜をめぐり三角関係に陥っていたことが『文春オンライン』で報じられたのだ。

当時の報道によれば、三上と千賀は2020〜2021年頃に出会い、ほどなくして交際が始まった。三上のマンションを千賀がたびたび訪れる姿が目撃されたが、千賀が三上のマンションを訪れた4時間後、同じマンションに長尾が登場。長尾の猛アタックにより、つい最近2人は親密になったと、三上の知人が証言していた。

所属タレント間で、後輩が先輩の彼女を乗っ取るという、ファンにとってはショックの大きいニュースだった。千賀もかなりのショックを受けていたようで、当時の本誌取材に、三上の知人がこう明かしていた。

「悠亜ちゃんと千賀さんは、6月末に一度、別れていたのですが、その原因は、千賀さんが、悠亜ちゃんと長尾君の浮気を知ったから。ショックはかなり大きかったそうです。そのときは、悠亜ちゃんが千賀さんに必死に謝りましたが、交際は解消になったのだそう。しかし、お互いに嫌いになったわけではないので、男女関係は続いていたようでした」

6月の浮気騒動で、長尾は千賀に「もう悠亜さんとは絶対に会いません」と謝罪していたという。しかし、『文春』報道で“嘘”が発覚してしまった。「報道から2人の関係継続を知った千賀さんは、ひどく落ち込んでいて、憔悴しきっているそうです」（三上の知人）とも伝えられていた。

今回は、単純な熱愛報道ではあるものの、そもそも長尾はアイドルという立場。何度も熱愛を報じられている時点で、炎上は免れないようだ。Xでは、2年半ぶりに2度めの熱愛が報じられた長尾に、厳しい反応が噴出している。

《なにわ男子ってみっちーという超イケメン抱えながらSnowManやSixTONESみたいになかなか伸びないの絶対スキャンダルの多さよな》

《もっとさ変装した方がいいよ、女と外で遊ぶなら。あまりにも長尾謙杜すぎるし、写真撮られすぎ 前回から何も学んでない》

ファンの怒りはひとしおだけに、今後の仕事には熱を入れてほしいところだが……。