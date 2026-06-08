日本第2の都市、大阪最大のターミナル駅であるJR大阪駅を一歩出ると、大都市の中心地とは思えない大きな空が広がる公園が見えてきます。公園を中心に据え、商業施設やオフィスの入ったビル、住居棟が並ぶ大型複合開発プロジェクトの名は「グラングリーン大阪」。2027年度の全体まちびらきに先駆け、2024年に一部施設が先行開業しました。注目プロジェクトの現況を取材しました。都市公園面積、全国最下位の課題感がプロジェクトの