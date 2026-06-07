プロサッカー選手・サッカー指導者であり実業家の本田圭佑が、タレント・田村淳のオンラインコミュニティ「大人の小学校」の対談企画で講師として語った、引退の定義とサッカーの展望、自信のつけ方とは？※本稿は、タレントの田村淳『大人の小学校』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。環境の違いによってサッカーのレベルも変わる淳：早速ですが、本田先生がサッカーを始めたきっかけを教えてください。本田：父親の影響