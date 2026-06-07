インディゴは、マンチェスター発着便を一時運休する。需要は非常に好調だったとしながらも、空域制限に伴う飛行時間の延長とコストの急激な上昇により、一時的な撤退を決めた。将来的な乗り入れ再開を見込んでいる。同路線は、自社によるエアバスA350型機の就航前にヨーロッパ市場で認知獲得を目的として就航していた。ノースアトランティック航空の機体、乗務員で運航するウェットリースで運航を担っており、8月31日をもって機体1