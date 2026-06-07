プルマン東京田町は、「The Beer Terrace」を4月28日から9月30日まで開催している。レストラン「KASA」のテラス席で、ポークショルダーハムと青パパイヤのサラダ、ガーリックシュリンプバーガー、スモークタンドリーチキンと夏野菜、ハンドカットポテトの4品をバスケットスタイルで提供する。飲み物はビールのザ・プレミアム・モルツと東京クラフト〈ペールエール〉、スパークリングワイン「コルドン ネグロ」と「カルタ ネバダ」