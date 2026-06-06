レヴォーグ・レイバック一部改良モデルを発表スバルは6月4日、CセグメントのクロスオーバーSUV『スバル・レヴォーグ・レイバック』の一部改良モデルを発表した。【画像】地上高200mm＋水平対向エンジン＋4WD！雪道の最強パッケージ、スバル・レヴォーグ・レイバック全11枚『レヴォーグ・レイバック』は、ステーションワゴン『レヴォーグ』の持つ『先進安全』、『スポーティ』、『ワゴン価値』の3つの価値に加え、SUVの価値であ