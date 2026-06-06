お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんと宿題をめぐって口論になったことを明かした。この日、小原は「昨日長男誠希千と宿題をする（始める）時間でもめました」と切り出し、習い事の都合で帰宅後すぐに宿題をする約束にもかかわらず、公園へ遊びに行こうとする誠希千くんと口論になったことを報告。「怒鳴る母 怒鳴る長男」と激しい親子喧嘩に発展し「結局勝手にせえ！となり誠希