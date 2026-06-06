文化センター跡地での新ホール整備計画をテーマにした展覧会が県の意向で中止になった問題で、5日イベントを主催した団体のトップが取材に応じました。この問題は、徳島市万代ふ頭の第一倉庫で開かれる予定だった、文化センター跡地での新ホール整備計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受けて中止になったものです。5日、展覧会を主催した日本建築家協会徳島地域会の総会が徳島市で開かれ