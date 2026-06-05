岡本和真は9回の打席で“疑惑の判定”もあって見逃し三振【MLB】Bジェイズ 7ー2 ブレーブス（日本時間5日・アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に「4番・三塁」で出場し、5打数2安打だった。9回の5打席目は際どい判定での見逃し三振に倒れ、3ストライク目の判定と岡本の行動にファンから視線が注がれている。3-2と1点リードで迎えた9回無死一、二塁の場面だった。打席に立