＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ2日日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞昨年の「日本オープン」覇者・片岡尚之が、メジャー2勝目へ向けて手ごたえをつかんでいる。風に苦しむ選手が続出するなか、この日は3バーディ・1ボギーで回り、連日の「68」。上位で決勝ラウンドへ進出を決めた。【写真】片岡尚之のクラブが池に…マスターズで起こったハプニング初日の全