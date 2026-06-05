辺野古沖の小型船転覆事故で文科省が初めて教育基本法違反を認定したことについて2026年6月4日放送の「プライムニュース」（BSフジ）で元大阪府知事の橋下徹さんと経済思想家の斎藤幸平さんがそれぞれの考えを述べたが、この「事件」で教育現場が消極的にならないようにと心配していた。橋下氏「沖縄は平和学習体験の宝庫」番組は、「安全管理」と「平和学習」の2点に焦点をあてて議論を進める。橋下さんは「（ヘリ基地）反対協議