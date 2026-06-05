「もう軽トラいらないかも…」新車88万円の「“最新”小さな軽トラ」に反響殺到！日本の複雑に入り組んだ路地や狭い住宅街において、小口配送や施設内での運搬作業はドライバーの頭を悩ませるもの。そんな物流の現場や日々の業務を大きく変える可能性を秘めた次世代のモビリティが、神奈川県に拠点を置くバブルの展開する「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」です。【画像】超カッコイイ！ これが新車88万円の「小さな軽トラ」で