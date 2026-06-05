現地時間の2026年5月31日、パスワードマネージャーの「Dashlane」が外部から総当たり攻撃を受け、ユーザーのパスワードが保存された暗号化保管庫を盗まれました。このサイバー攻撃の経緯をDashlaneが説明しています。Security advisory: Brute force attack on Dashlane user accounts - Dashlanehttps://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/36038764990866-Security-advisory-Brute-force-attack-on-Dashlane-user-accountsD