立憲民主党の小西洋之参院議員が2026年6月4日にXを更新。高市早苗首相陣営が他候補の誹謗中傷動画の作成と拡散を依頼していたという疑惑を報じている「週刊文春」について、高市首相が「有料会員になって聞くのは難しい」と答弁したことを批判している。「私の事務所では有料記事を購入しました」「週刊文春」は3日までにオンライン記事上で、高市首相の第一秘書と動画作成を行ったとされる男性のZoom会議のやりとりと思われる音声