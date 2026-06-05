四国電力本店 電気料金の値引きを通じて生活者と事業者を支援するため、四国電力が6月2日、国の認可を必要としない低圧供給と高圧供給の「自由料金」の負担軽減措置を実施すると発表しました。 2026年8月分～10月分の電気料金に適用します。このうち8月分と10月分は、低圧供給が3.50円／kWh、高圧供給が1.80円／kWh、9月分は、低圧供給が4.50円／kWh、高圧供給が2.30円／kWh割り引きます。 四国電力のモデルケ&#