生成AIの登場により複数の企業がAIの導入を理由に人員削減を実施しており、これにはMeta・HP・Cisco・GitLabといった企業も含まれます。このままいけば雇用が崩壊すると考える人もいますが、労働経済学者のキャスリン・アン・エドワーズ氏はこの説に反対しており、その理由を語りました。An economist's case against the AI jobs-pocalypsehttps://www.platformer.news/an-economists-case-against-the-ai-jobs-pocalypse/ニュー