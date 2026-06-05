「Photo of the Game presented by Daiso」【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、投げては6回無失点の好投で今季6勝目をマークした。打っても3安打2四球で5出塁の大活躍。試合後、球団公式X（旧ツイッター）は恒例となった“この最高の1枚”を投稿。選ばれたのは、大谷の感情が溢れ