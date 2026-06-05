水面下で進む雨漏り築年数とともに高まる漏水リスク今年は梅雨入り前から、局地的な豪雨や雹（ひょう）の発生が報告されている。天候の不安定さを肌で感じている方も多いだろう。さらに梅雨入り後は、雨量が平年並みか多くなるとの予報が出ており、6月を中心に強雨や大雨への警戒が必要な局面もあるという。雨が続くこの季節は、住宅にとっての試練でもある。雨漏りや結露、カビといったリスクが顕在化しやすく、放置すれば建